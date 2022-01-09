В Україні стартував продаж поштового випуску "Пес Патрон"

Випуск присвячено зірковому чотирилапому саперу, який допомагає ДСНС

Марковий аркуш та тематичний мерч (значки, одяг, сумки тощо) уже можна придбати у відділеннях та онлайн, повідомляє національний поштовий оператор "Укрпошта".

"Пес Патрон став талісманом українських рятувальників та символом спротиву, відтак марки з його зображенням стануть окрасою вашої філателістичної колекції", - йдеться у повідомленні.

Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах ДСНС.

Тираж складає 1 млн аркушів.

Кошти з продажу нових марок з псом Патроном спрямують на купівлю машини для розмінування, а також на допомогу тваринам.

Марковий аркуш та тематичний мерч вже можна придбати у відділеннях та онлайн:

- магазин Укрпошти: bit.ly/Patron-ukrposhta

- ROZETKA: bit.ly/Patron-rozetka

- ROZETKA мерч: bit.ly/Rozetka-merch

- Kasta: bit.ly/Patron-kasta

- Prom: bit.ly/Patron-prom

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Діятимуть обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.

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Також є можливість придбати продукцію на міжнародних майданчиках:

- Amazon: amzn.to/3B0eMQ8

- eBay: ebay.to/3ACMmdv

Можна замовити не більш як 2 набори зі спецпогашенням відразу.

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