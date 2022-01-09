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В Україні стартував продаж поштового випуску "Пес Патрон"

Ольга
Матарикіна
Випуск присвячено зірковому чотирилапому саперу, який допомагає ДСНС
В Україні стартував продаж поштового випуску "Пес Патрон" Фото: Укрпошта
Марковий аркуш та тематичний мерч (значки, одяг, сумки тощо) уже можна придбати у відділеннях та онлайн, повідомляє національний поштовий оператор "Укрпошта".
 
"Пес Патрон став талісманом українських рятувальників та символом спротиву, відтак марки з його зображенням стануть окрасою вашої філателістичної колекції", - йдеться у повідомленні.
 
Один аркуш містить 8 марок, які змальовують будні Патрона на службі у лавах ДСНС. 
 
Тираж складає 1 млн аркушів.
Кошти з продажу нових марок з псом Патроном спрямують на купівлю машини для розмінування, а також на допомогу тваринам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Марковий аркуш та тематичний мерч вже можна придбати у відділеннях та онлайн:
- магазин Укрпошти: bit.ly/Patron-ukrposhta
- ROZETKA: bit.ly/Patron-rozetka
- ROZETKA мерч: bit.ly/Rozetka-merch
- Kasta: bit.ly/Patron-kasta
- Prom: bit.ly/Patron-prom
Діятимуть обмеження: 5 маркових аркушів, 5 художніх конвертів та 5 листівок в одному замовленні.
Також є можливість придбати продукцію на міжнародних майданчиках:
- Amazon: amzn.to/3B0eMQ8
- eBay: ebay.to/3ACMmdv
 
Можна замовити не більш як 2 набори зі спецпогашенням відразу.
 
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01 09 2022 16:42
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