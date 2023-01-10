В Україні створена інтерактивна мапа мінувань

Опції мапи також дають змогу оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів, викликати саперів для знешкодження небезпечних знахідок.

Звільнені від ворога території України все ще залишаються небезпечними через велику кількість вибухонебезпечних предметів (ВНП), залишених внаслідок бойових дій. Щоб убезпечити населення від ризиків, пов’язаних із мінною небезпекою в Україні, було створено інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені ВНП, інформує Урядовий портал.

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, і ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією.

Скористатися мапою можна за посиланням або ж встановити як мобільний додаток. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Опції мапи також дають змогу оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів, викликати саперів для знешкодження небезпечних знахідок.

Своєю чергою Мінреінтеграції нагадує мешканцям ДОТ, як діяти у разі виявлення підозрілого предмета:

- не підходьте до нього та не чіпайте;

- відійдіть на безпечну відстань у 100 метрів тим же маршрутом, яким підходили;

- обов’язково повідомте про свою знахідку за номерами 101, 102;

- попередьте про небезпеку оточуючих.