В Україні планують створити Єдиний реєстр рахунків фізичних та юридичних осіб

Відповідний законопроект вже розроблено

Документ оприлюднило Міністерство фінансів України.

У проєкті Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів" зазначається, що до реєстру включатимуться такі дані:

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків – юридичного або фізособи – власника рахунку, орендаря (поклажодавця) індивідуального банківського сейфу;

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кінцевих бенефіціарних власників власника рахунку, орендаря індивідуального банківського сейфу та інших осіб, які мають намір діяти від його імені;

- податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб-резидентів;

- номер та серія (за наявності) паспорта або іншого документа, що засвідчує особу для фізичних осіб-нерезидентів;

- податковий номер (для юросіб – резидентів); податковий номер, який надається у визначеному центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику (для юридичних осіб – нерезидентів);

- унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- інформація про відкриті/закриті банківські рахунки, рахунки в цінних паперах, платіжні та інші рахунки, що включає дані про дату відкриття/закриття рахунку, тип та номер рахунку, що включає номер IBAN, код валюти, дані про призначення рахунків фізичних осіб, дані про депозитарне, банківська чи інша фінансова установа, або небанківська постачальника платіжних послуг;

- інформація про індивідуальні банківські сейфи, що включає номер та дату договору про надання індивідуального банківського сейфу, дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до індивідуального банківського сейфу згідно з цим договором, ідентифікатор індивідуального банківського сейфу.

"Відомості з Єдиного реєстру рахунків використовуються контролюючими органами для виконання функцій, покладених на них Податковим кодексом України, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в межах виконання своїх функцій. Дані Єдиного реєстру рахунків не підлягають оприлюдненню", - йдеться у документі.