Корпус передбачає до тисячі груп розмінування, що включають в себе до 5 тисяч осіб.

В Україні створили Корпус демінерів.

Про це повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля, повідомляє Укрінформ.

"Корпус передбачає до тисячі груп розмінування, що включають в себе до 5 тисяч осіб. На сьогодні групи розмінування Корпусу демінерів сформовані та вже частково долучені до виконання завдань в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами", – сказав Берегуля.

За його словами, підрозділи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Начальник управління поінформував, що групи розмінування Корпусу демінерів виконують такі завдання, як обстеження територій на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, очищення місцевості у межах оперативного реагування, проведення повного комплексу заходів гуманітарного розмінування.

Нині триває доукомплектування груп технікою, обладнанням, триває підготовка фахівців у навчальних центрах.