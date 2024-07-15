В Україні створюють армію роботів, аби боротися з окупантами

Українські розробники використовують інновації для створення армії роботів, яка може знищити російських окупантів та врятувати поранених бійців ЗСУ, а також мирних жителів.

Журналісти зазначають, що близько 250 стартапів в Україні створюють "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень.

Вони розповіли про працівників стартапу підприємця Андрія Денисенка, які можуть за чотири дні зібрати безпілотний наземний транспортний засіб "Одіссей" у сараї. Головною особливістю цього апарату є його ціна, а саме 35 тисяч доларів, що вартує близько 10% від вартості імпортної моделі.

"Ми воюємо з величезною країною, яка не має жодних обмежень у ресурсах. Ми розуміємо, що не можемо витрачати багато людських життів. Війна - це математика", - наголосив Денисенко, який є очільником оборонного стартапу UkrPrototype.

У виданні розповіли, що минулого місяця один із безпілотників компанії "Одіссей" їздив навколо своєї осі та здіймав пил, коли мчав кукурудзяним полем на півночі України. 800-кілограмовий прототип, який має вигляд невеликого танку без башти з колесами на гусеницях, може проїхати до 30 км на одному заряді акумулятора.

Зазначається, що прототип має дію рятувально-допоміжною платформи, проте може бути модифікований для перевезення важкого кулемета з дистанційним керуванням або мінно-вибухових зарядів.

Водночас компанія Денисенка працює над такими проєктами, як моторизований екзоскелет, який збільшить силу солдата та навіть допоможе йому піднятися по схилу.