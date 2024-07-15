Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Україні створюють армію роботів, аби боротися з окупантами

15 липня 2024, 15:07
В Україні створюють армію роботів, аби боротися з окупантами
фото UkrPrototype
Системи українські розробники створюють у секретних місцях.
Українські розробники використовують інновації для створення армії роботів, яка може знищити російських окупантів та врятувати поранених бійців ЗСУ, а також мирних жителів.
 
Про це пише Associated Press.
 
Журналісти зазначають, що близько 250 стартапів в Україні створюють "машини-вбивці" у секретних місцях, які здебільшого мають вигляд сільських автомайстерень. 
 
Вони розповіли про працівників стартапу підприємця Андрія Денисенка, які можуть за чотири дні зібрати безпілотний наземний транспортний засіб "Одіссей" у сараї. Головною особливістю цього апарату є його ціна, а саме 35 тисяч доларів, що вартує близько 10% від вартості імпортної моделі. 
 
"Ми воюємо з величезною країною, яка не має жодних обмежень у ресурсах. Ми розуміємо, що не можемо витрачати багато людських життів. Війна - це математика", - наголосив Денисенко, який є очільником оборонного стартапу UkrPrototype.
 
У виданні розповіли, що минулого місяця один із безпілотників компанії "Одіссей" їздив навколо своєї осі та здіймав пил, коли мчав кукурудзяним полем на півночі України. 800-кілограмовий прототип, який має вигляд невеликого танку без башти з колесами на гусеницях, може проїхати до 30 км на одному заряді акумулятора.
 
Зазначається, що прототип має дію рятувально-допоміжною платформи, проте може бути модифікований для перевезення важкого кулемета з дистанційним керуванням або мінно-вибухових зарядів. 
 
Водночас компанія Денисенка працює над такими проєктами, як моторизований екзоскелет, який збільшить силу солдата та навіть допоможе йому піднятися по схилу. 

 

технологіїрозробкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Політика
Напад на Охматдит. Захід має нарешті змінити свій підхід до протистояння з росією
Переклад iPress – 11 липня 2024, 09:56
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Політика
Найбільша вразливість Заходу – внутрішня. Західні політики не можуть повірити, що старі добрі часи минули – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 липня 2024, 13:38
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється