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В Україні суттєво зросли показники мобілізації – Міноборони

23 вересня 2024, 20:51
В Україні суттєво зросли показники мобілізації – Міноборони
Фото: milnavigator.com
Міністр також зауважив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".
Протягом останнього року показники мобілізації в Україні збільшилися втричі.
 
Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров. 
 
"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо", – написав він у колонці для Forbes Ukraine. 
 
Міністр також зауважив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".
 
"Ми знизили фізичне навантаження на ТЦК в рази. Дали онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам", – розповів Умєров. 
 
Щодо застосунку "Армія+", то електронними послугами – від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоровʼю – користуються уже 230 000 військових. Близько 20% з них офіцери, 15% — сержантський склад, і ця цифра зростає щодня.

 

війна в Україніміністерстворосія окупанти

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