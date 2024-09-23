В Україні суттєво зросли показники мобілізації – Міноборони

Міністр також зауважив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".

Протягом останнього року показники мобілізації в Україні збільшилися втричі.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо", – написав він у колонці для Forbes Ukraine.

Міністр також зауважив, що вже майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ у додатку "Резерв+".