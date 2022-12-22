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В Україні транслюватиметься естонський телеканал ETNOTV

22 грудня 2022, 15:16
В Україні транслюватиметься естонський телеканал ETNOTV
Фото: Scanpix / Postimees
Сьогодні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення та внесла до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються в Україні, естонський канал "ETNOTV"

Сьогодні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення та внесла до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються в Україні, естонський канал "ETNOTV".

 "Новий іноземний канал з’явився в Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються. Після проведення моніторингу і перевірки Національна рада дозволила ретранслювати естонський канал "ETNOTV", - йдеться у повідомленні Нацради.

Як повідомлялося, раніше український медіарегулятор вніс ще 10 телекомпаній до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.


війнаЕстоніяліцензіяУкраїнаНацрада з питань телебачення і радіомовлення

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