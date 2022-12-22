В Україні транслюватиметься естонський телеканал ETNOTV

Сьогодні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення та внесла до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються в Україні, естонський канал "ETNOTV"

Сьогодні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення та внесла до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються в Україні, естонський канал "ETNOTV".

"Новий іноземний канал з’явився в Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються. Після проведення моніторингу і перевірки Національна рада дозволила ретранслювати естонський канал "ETNOTV", - йдеться у повідомленні Нацради.

Як повідомлялося, раніше український медіарегулятор вніс ще 10 телекомпаній до Переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються.