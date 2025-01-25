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В Україні цього року почнуть працювати декілька аеропортів – мер Львова

25 січня 2025, 13:57
В Україні цього року почнуть працювати декілька аеропортів – мер Львова
Фото: з вільного доступу
Щоправда, Садовий не уточнив, про які саме аеропорти йдеться.
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цьогоріч в Україні мали б знову запрацювати декілька аеропортів. Він не уточнив, про які саме йдеться, однак зауважив, що "для цього є технічні та інші можливості". 
 
Про це він сказав під час інтерв’ю виданню "Твоє місто".
 
"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", – сказав він.
 
Садовий додав, що "якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона в принципі присутня на карті світу. Це питання безпеки нашої держави".
 
Він навів приклад Ізраїлю, де колись прийняли політичне рішення, що в час війни аеропорт Тель-Авіва почав працювати – це був єдиний міст, що з’єднував Тель-Авів зі світом.
 
"І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", - зазначив мер Львова. 
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