В Україні цього року почнуть працювати декілька аеропортів – мер Львова

Щоправда, Садовий не уточнив, про які саме аеропорти йдеться.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що цьогоріч в Україні мали б знову запрацювати декілька аеропортів. Він не уточнив, про які саме йдеться, однак зауважив, що "для цього є технічні та інші можливості".

Про це він сказав під час інтерв’ю виданню "Твоє місто".

"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", – сказав він.

Садовий додав, що "якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона в принципі присутня на карті світу. Це питання безпеки нашої держави".

Він навів приклад Ізраїлю, де колись прийняли політичне рішення, що в час війни аеропорт Тель-Авіва почав працювати – це був єдиний міст, що з’єднував Тель-Авів зі світом.

"І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", - зазначив мер Львова.