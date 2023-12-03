Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Україні у 2023 році зібрали більше зерна, ніж у попередньому році

03 грудня 2023, 17:55
В Україні у 2023 році зібрали більше зерна, ніж у попередньому році
Фото з вільного доступу
Україна повністю забезпечена продовольством та продовжить експорт аграрної продукції.

В Україні станом на 30 листопада зібрали майже 77 млн тонн урожаю.

Про це повідомив у Facebook прем`єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завершуємо збір врожаю-2023. Станом на останній день осені намолочено майже 77 млн тонн нового врожаю. Кукурудзи зібрали 26 млн тонн, а пшениці – 22,5 млн тонн. Україна повністю забезпечена продовольством та продовжить експорт аграрної продукції", – написав він.

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України уточняли, що з цих 77 млн тонн нового врожаю зернові склали 56,3 млн тонн, а олійні культури – 20,7 млн тонн. Жнива станом на 1 грудня завершили аграрії Вінниччини, Київщини, Одещини, Запоріжжя та Миколаївщини.

2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів, в Україні зібрали 53,1 млн тонн зернових і зернобобових культур,  повідомляв Мінагропрод.

агробізнесвійна в Україніросія окупантиекспорт зерна Україна

Останні матеріали

ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті наносять колосальну шкоду. Частина 2 – Том Купер
Технології
ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті наносять колосальну шкоду. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2023, 00:20
Генрі Кіссінджер і
Політика
Генрі Кіссінджер і "Страшний суд" Мікеланджело. Один із найбільших монстрів ХХ століття – Бен Бургіс
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 14:16
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Політика
Схоже, путін поки що виграє війну в Україні. Виграє у Заходу – The Economist
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 12:37
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Політика
Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA
Переклад iPress – 01 грудня 2023, 09:15
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Політика
Сама по собі перемога України на полі бою буде недостатньою. Злочини росії мають мають бути покараними, але Захід це питання вперто ігнорує – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 14:55
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Що робити Україні далі? Готуватися до тривалої війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 12:46
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Політика
Україна має отримати членство НАТО. І третя світова війна не станеться – Курт Волкер
Переклад iPress – 30 листопада 2023, 02:06
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Політика
путін зробив ставку на перемогу в Україні. Чи зможе Захід дати гідну відповідь? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 листопада 2023, 16:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється