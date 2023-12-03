В Україні у 2023 році зібрали більше зерна, ніж у попередньому році

Про це повідомив у Facebook прем`єр-міністр Денис Шмигаль.

В Україні станом на 30 листопада зібрали майже 77 млн тонн урожаю.

"Завершуємо збір врожаю-2023. Станом на останній день осені намолочено майже 77 млн тонн нового врожаю. Кукурудзи зібрали 26 млн тонн, а пшениці – 22,5 млн тонн. Україна повністю забезпечена продовольством та продовжить експорт аграрної продукції", – написав він.

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України уточняли, що з цих 77 млн тонн нового врожаю зернові склали 56,3 млн тонн, а олійні культури – 20,7 млн тонн. Жнива станом на 1 грудня завершили аграрії Вінниччини, Київщини, Одещини, Запоріжжя та Миколаївщини.

2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів, в Україні зібрали 53,1 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомляв Мінагропрод.