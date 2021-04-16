В Україні узаконили "декретну відпустку" для чоловіків

Закон усуває законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною, та створює передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні

Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила закон, яким врегульовано питання рівних можливостей догляду за дитиною для обох батьків і передбачено новий вид відпустки для чоловіків при народженні дитини.

Як повідомляє Укрінформу, за відповідний закон № 3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною" проголосували 269 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці, закон усуває законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною, та створює передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

Документ передбачає визначення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька) та внесення відповідних змін в статті 179, 181 Кодексу законів про працю України та статті 18, 20 Закону України "Про відпустки".

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Законом також визначено, що Кодекс законів про працю та закон "Про відпустки" має бути доповнено новим видом відпустки - відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок роботодавця.

Так, закон передбачає, що одноразова оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) при народжені дитини надається чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Зазначається, що лише одна особа із зазначених категорій може отримати відпустку при народжені дитини.

Окрім цього, ухваленим документом передбачено, що для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі, може встановлюватися скорочення тривалості робочого часу за рахунок коштів підприємств, установ, організацій.

Закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування.

Як повідомлялося, парламентарії ухвалили відповідний законопроєкт у першому читанні 1 грудня 2020 року.