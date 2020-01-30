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В Україні відбудеться форум онкопацієнтів

На форумі зберуться лікарі, пацієнти, представники Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, Верховної Ради, громадські організації та активні українці
4 лютого, до Всесвітнього дня боротьби проти раку, у Києві відбудеться Форум Онкопацієнтів VOL.2, присвячений актуальності створення Національної програми боротьби з онкозахворюваннями.
В Україні відбудеться форум онкопацієнтів Фото: Громадське телебачення

Сьогодні в Україні налічується майже 1 млн онкопацієнтів, повідомляє "Громадське". Щороку стається більш ніж 140 000 нових випадків захворювання на рак. Аби зменшити кількість цих випадків та поліпшити якість життя хворих, в Україні повинна запрацювати дієва Національна програма боротьби з онкозахворюваннями (National Cancer Policy Plan), вважають організатори форуму.

На форумі зберуться лікарі, пацієнти, представники Міністерства охорони здоров'я, НСЗУ, Верховної Ради, громадські організації та активні українці. 

"Ми хочемо об’єднати суспільство, усі відповідальні сторони та ініціювати обговорення стану Cancer Policy в Україні на сьогодні. Адже якісно розроблена та імплементована стратегія – це тисячі врятованих життів!", - розповідає Анна Узлова, співорганізаторка Форуму онкопацієнтів VOL.2, голова ГО Soul Sisters.

Нагадаємо, що в Україні зареєстровано більше мільйона онкохворих.

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30 01 2020 13:55
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