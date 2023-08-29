Завершились випробування пошукової свердловини глибиною майже 4 тисячі метрів, з якої отримали промисловий приплив газу більше 100 тис. куб. м.

В Україні відкрили нове родовище газу, запаси якого можуть сягати 1 млрд кубометрів.

Про це компанія Укргазвидобування написала на сайті.

В поточному місяці було завершене випробування пошукової свердловини глибиною майже 4 тисячі метрів. З неї отримали промисловий приплив газу – понад 100 тис. куб. м.

"Це вже чергове відкриття нових вуглеводневих покладів, зроблене нашими геологами за останній рік. Вивчення ділянки відбувалося фактично "з нуля". Нарощуючи запаси, ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – заявив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

Перед бурінням свердловини були проведені 3D-сейсморозвідувальні дослідження, завдяки яким фахівці компанії змогли уточнити її геологічну модель.

Компанія продовжить пошуково-розвідувальні роботи на родовищі і планує пробурити нові свердловини у його межах.