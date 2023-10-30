В Україні відновили понад 800 медзакладів, пошкоджених росією – МОЗ

Загалом російські загарбники пошкодили в Україні 1455 обʼєктів медзакладів, ще 190 зруйнували вщент.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що станом на зараз повністю відновлено 411 медичних закладів, які зазнали руйнувань внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Також ще 412 об’єктів відновили частково.

У відомстві зазначили, що загалом російські загарбники пошкодили в Україні 1455 обʼєктів медзакладів, ще 190 зруйнували вщент. Окупанти атакують лікарні, пологові, амбулаторії тощо.

Повідомляється, що найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.

Водночас від початку російської повномасштабної агресії росіяни знищили 253 автомобілі екстреної медичної допомоги, 103 пошкодили, ще 125 захопили.

"Попри це в Україні тривають роботи з відновлення медичних закладів, які були пошкоджені ворогом. У першу чергу йдеться про обʼєкти на деокупованих територіях, які внаслідок ворожих обстрілів та бомбардувань зазнали невеликих ушкоджень", – йдеться у заяві.

Найбільше відновлених медзакладів, за даними міністерства, у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

У Мінохорони здоров’я додали, що відновлення медичної інфраструктури є пріоритетом для відомства. Роботи з відбудови триватимуть.

москва навмисно обирає мішенями медзаклади, але не несе належного покарання за свої злочини, заявив раніше експерт із питань охорони здоров'я та прав людини з Університету Джона Хопкінса Леонард Рубенштейн.