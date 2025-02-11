В Україні ввели екстрені відключення світла через масований обстріл рф

В Україні застосовують екстрені відключення світла через масований російський обстріл.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії", – написав він.

За словами Галущенка, наслідки атаки уточнюватимуся, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.

"Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – додав міністр.

В "Укренерго" також підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в Україні.

"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.