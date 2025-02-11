В Україні ввели екстрені відключення світла через масований обстріл рф
11 лютого 2025, 09:09
Фото: aa.com.tr
Відомо, що вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру
В Україні застосовують екстрені відключення світла через масований російський обстріл.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом. З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії", – написав він.
За словами Галущенка, наслідки атаки уточнюватимуся, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація.
"Слідкуйте за офіційними повідомленнями", – додав міністр.
В "Укренерго" також підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в Україні.
"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.