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В Україні викрили фейкове представництво Tesla

Шахраї привласнювали гроші клієнтів
У четвер, 21 лютого, в Одесі затримали двох шахраїв, причетних до діяльності фейкового представництва американської компанії Tesla Motors Inc.
В Україні викрили фейкове представництво Tesla Фото: autocar.co.uk

Зловмисники для реалізації шахрайської схеми створили сайт псевдопредставництва Tesla Motors та зареєстрували у Києві дві компанії Тесла Груп Україна та Насдак Груп Україна.


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

На своєму сайті tesla-group.com.ua шахраї пропонували фізичним особам придбати цінні папери Tesla, що, як з’ясували слідчі, виявилося обманом. У одного з клієнтів шахраї виманили $120 тис. під приводом придбання акцій Tesla.


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали", - повідомили у прокуратурі.


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Затриманим інкримінують ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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21 02 2019 15:45
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