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В Україні викрили схему розкрадання бюджету
Фото: p-p.com.ua
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) запобігло спробі махінацій з ПДВ на 837 млн гривень. Її спробували здійснити 30 суб'єктів господарювання.
Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
Аналітики БЕБ досліджували господарські операції компаній, які претендували на відшкодування ПДВ з бюджету. Вивчали їхні фінансові транзакції, обсяги імпортованих товарів та аналізували дані Єдиного реєстру податкових накладних. У результаті викрили кілька компаній, які мали на меті отримати неправомірне відшкодування ПДВ.
"Необґрунтоване відшкодування ПДВ в розмірі 837 млн грн. Упереджено", - йдеться у повідомленні.
Детективи БЕБ провели огляд складських приміщень згаданих компаній та встановили, що залишки товару фактично відсутні. Їх реалізували раніше за готівку та не відобразили в податковій та фінансовій звітностях.
Бюро направили до Державної податкової служби України рекомендації щодо проведення перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ.
“Використання бізнесом таких схем призводить до вимивання коштів з державного бюджету, а діяльність таких компаній здійснюється в сірій зоні або в тіні. Одне із завдань БЕБ - це максимальна мінімізація тіньового сектору економіки. БЕБ, у першу чергу, - аналітичний орган, робота детектива керована аналітикою. Це дозволяє упереджувати порушення без перешкоджання діяльності легального бізнесу”, - зазначив заступник Директора БЕБ Олександр Кучеренко.
Нагадаємо, за останні три місяці, співробітники БЕБ вже проаналізували діяльність понад 5 тис. суб’єктів господарської діяльності. Серед них встановлено 148 компаній, які сформували суми від’ємного значення податкового кредиту за рахунок товарних залишків, імпортованих впродовж 2021 року, що викликало підозру в правомірності заявлених сум у фахівців БЕБ.
Найгірша ситуація спостерігається у Львівської області, де на думку фахівців БЕБ, більша половина заяв на відшкодування ПДВ може бути неправомірною.
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23 08 2022 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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