В Україні вилучатимуть з Держреєстру пам'ятки радянського минулого

Відтепер символи російської та радянської епохи на території України не будуть вважатися національною культурною спадщиною.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який дозволить вилучати з Державного реєстру нерухомих пам’яток України радянські та імперські культурні символи.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр культури Олександр Ткаченко.

Ухвалений закон він назвав -"АнтиПушкін".

“Тепер є законні підстави для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології”, – йдеться у дописі міністра.

Олександр Ткаченко додав, що не розуміє, навіщо в українських населених пунктах 400 вулиць Пушкіна, на частині з яких стоять пам'ятники російському поету.

“Нам треба спростити процедури очищення українського публічного простору від російських маркерів”, - наголосив він.

Відтепер не будуть вважатися культурною спадщиною пам'ятки:

які присвячені людям, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);

керівникам у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республік;

присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України;

є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики.

За закон, який було розроблено Міністерством культури та інформаційної політики, проголосували 285 народних депутатів