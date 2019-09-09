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В Україні виникають локальні дефіцити палива

Цю ситуацію учасники паливного ринку обговорили на засіданні оперативного штабу в Мінінфраструктури у п'ятницю, 6 вересня
Ситуація з поставками палива на українські нафтобази погіршилася - деякі АЗС були змушені простоювати через те, що нафтобази не змогли поповнити свої запаси.
В Україні виникають локальні дефіцити палива Фото: theatlantic.com

"Дефіцит палива на певних нафтобазах пов'язаний з тим, що "Укрзалізниця" не справляється зі збільшенням потоку вантажів. Крмі цього, на ситуації позначається повільна робота митниці на ключових станціях, через які проходять склади з паливом", - повідомляє видання Oilpoint.

"Низка залізничних станцій виявилися паралізованими. Простої на станції Дарниця досягають 20 днів. Склад Кременчук-Київ замість 7 днів йде 20-30 днів, не говорячи уже про інших відправників, ту ж Білорусь", - підкреслив один з учасників засідання оперативного штабу.

Водночас на зустрічі повідомили, що останніми днями на станції Дарниця є певні поліпшення в роботі.

Учасники ринку також відзначили складну ситуацію на станції Коростень, закликавши представників держави збільшити штатну кількість співробітників митниці на станції для прискорення оформлення проходу вантажів.

Також, за словами учасників ринку, виникла проблема зі своєчасним поверненням порожніх цистерн на білоруський бік, хоча в цьому напрямку спостерігається позитивна динаміка.

"Представники держави на зустрічі пообіцяли вирішувати проблеми, що виникли, і доповісти про ситуацію вищому керівництву країни для забезпечення оперативних заходів для вирішення ситуації", - пише Oilpoint.

З 1 серпня компанії припинили здійснювати імпорт нафтопродуктів в Україну трубопровідним транспортом, у зв'язку з чим збільшилося навантаження на порти і залізницю.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що транспортна система України готова до диверсифікації шляхів поставок нафтопродуктів.

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09 09 2019 12:41
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