В Україні виявили ракети з Росії, що призначалися країнам під санкціями ООН

На території України було виявлено місця незаконного зберігання 36 ракет 5В27Д до ЗРК С-125 Печора, що належать ВАТ Рособоронекспорт, повідомляє СБУ.

Крім того, в одному з морських портів правоохоронці знайшли гранатомети РПГ-7, РПГ-18 та РПГ-22, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні МОН-100, тротилові шашки загальною вагою понад 200 кілограмів, упаковки порохового заряду, коробки з електродетонаторами, які також належать російському оборонпрому.



Фото: ssu.gov.ua

За наявною інформацією, Росія використовувала українські морпорти в якості транзитної бази для поставок озброєння до третіх країн.

При цьому зазначається, що після початку російської агресії цей арсенал міг бути використаний спецслужбами РФ для створення так званих "закладок", які у подальшому використовувалися б у цілях дестабілізації ситуації у країні диверсійними групами.

Додамо, Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.