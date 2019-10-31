НОВИНИВ Україні станом на 31 жовтня опалюються 75,9% об’єктів соціального фонду (шкіл, дитсадків, лікарень та інших закладів) і 68,4% житлових будинків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні вже опалюють понад 68% житлових будинків - Мінрегіон
Фото: з відкритих джерел
Такі дані наводить Міністерства розвитку громад і територій України.
До п’ятірки лідерів за найвищими показниками підключення до опалення житлових будинків увійшли Вінницька (99,3%), Житомирська (99,7%), Хмельницька (96,8), Черкаська (98,5%) області та місто Київ (98,7%).
За показниками підключення до опалення соціального фонду лідирують Вінницька (96,0%), Закарпатська (100%), Рівненська (95,2%), Чернівецька (96,3%) та Чернігівська (96,0%) області.
Фото: Громадське
Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону
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31 10 2019 13:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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