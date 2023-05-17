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В Україні вже у липні запрацює спільне підприємство Укроборонпрому і Rheinmetall

17 травня 2023, 20:47
В Україні вже у липні запрацює спільне підприємство Укроборонпрому і Rheinmetall
Фото: ukroboronprom
Згідно з угодою, "Укроборонпром" і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні.

Державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з одним зі світових лідерів оборонної галузі – німецьким збройовим концерном Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

"Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців", – йдеться в повідомленні.

Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року, уточнюють на підприємстві.

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер раніше повідомляв, що у спільному підприємстві 51% акцій та управління належить німецькій стороні.

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