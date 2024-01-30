В Україні вже з'являються ознаки припинення військової допомоги від США – Блінкен

Він погоджується з думкою про те, що відсутність американської підтримки може спровокувати таку ж позицію у європейських партнерів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на полі бою в Україні вже з'являються ознаки того, що США припинили постачати Києву військову допомогу.

Він наголосив, що продовження фінансування підтримки нашої держави важливе і зі сторони Штатів, і зі сторони країн НАТО.

Він також нагадав, що витрати на допомогу Україні розподіляються між усіма партнерами. Для Конгресу це повинно стати чітким посланням.

"Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою, — наголосив Блінкен. — Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов'язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять. Тому я думаю, що це має велике значення, навіть більше, ніж велике. Я вважаю, що дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов'язання".

Блінкен сподівається, що європейські союзники продовжать підтримувати Україну, як і більшість законодавців у Конгресі. Та те, аби відповідне рішення ухвалили якнайшвидше, є життєво важливим.