В Україні з наступного тижня - похолодання до 15° морозу

Найближчими днями в Україні буде хмарна погода з невеликими опадами та температурою від 3° морозу до 2° тепла

Вже з 21 грудня очікується зниження температури до 4-10° морозу вдень (у Карпатах та на північному сході країни – вночі та вдень 10-15° морозу).

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, 17 грудня в Україні хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг, вночі у Харківській та більшості центральних областей, вдень у південно-східній частині помірні опади. На дорогах західної частини місцями ожеледиця, на сході країни подекуди ожеледь. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах сніг; температура протягом доби 3-8° морозу.

За даними синоптиків, 18-19 грудня в Україні також буде хмарно. 18 грудня місцями невеликий сніг, в Карпатах, вночі та в східних областях помірний сніг. 19 грудня помірний сніг, у південній, вночі та в східній частинах без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 19 грудня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу (вночі 19 грудня у південній та східній частині 1-6° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 1-6° тепла; у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу

20 грудня невеликий, в Карпатах, вночі і у східних та південно-східних областях помірний сніг; температура вночі та вдень 1-6° морозу, на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі від 3° морозу до 2° тепла. 21 грудня без опадів; зниження температури: вночі 7-13° морозу, вдень 4-10° морозу (в Карпатах та на північному сході країни вночі та вдень 10-15° морозу), на Закарпатті та у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 17 грудня хмарно, невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі та вдень 1-3° тепла, по області - вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

18-19 грудня у столиці хмарно. 18 грудня місцями невеликий, 19 грудня повсюди помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 19 грудня пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

20 грудня у Києві невеликий сніг; температура вночі та вдень 1-6° морозу. 21 грудня без опадів; зниження температури вночі до 8-13° морозу, вдень до 5-10° морозу.

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