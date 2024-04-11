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В Україні за місяць різко зросла кількість жертв серед цивільних – ООН

11 квітня 2024, 21:35
В Україні за місяць різко зросла кількість жертв серед цивільних – ООН
Фото: Укрінформ
Організація Об'єднаних Націй заявляє про суттєве збільшення жертв серед цивільного населення України протягом останнього місяця через атаки російських дронів і ракет.

Про це сьогодні заявив помічник Генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Єнча, передає Укрінформ.

"За даними Управління Верховного комісара з прав людини, у березні щонайменше 126 мирних жителів були вбиті і 478 поранені. Це на 20% більше, ніж минулого місяця", - заявив Єнча. 

Він додав, що особливе занепокоєння викликає загибель та поранення 57 дітей минулого місяця, що вдвічі більше, ніж у лютому.

"Смертельна тенденція продовжилася й цього місяця зі щоденними ракетними, безпілотними та артилерійськими атаками по всій країні", - сказав представник ООН.

Він звернув увагу на обстріли Запорізької, Сумської і Полтавської областях. 

Також постійні атаки відбуваються в Харківській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровськіий і Донецькій областяї.

Єнча згадав загальну статистику смертей - наразі відомо про 10 810 загиблих цивільних осіб в Україні, в тому числі 600 дітей, а також 20 556 поранених цивільних, серед яких 1357 дітей.

 
ООНжертвиРосійські атаки

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