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В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд

За інформацією правоохоронних органів, йдеться про бенефіціара гірничодобувної групи компаній "Юнігран" Ігоря Наумця
У справі про незаконний видобуток корисних копалин та фінансування тероризму суд арештував майно російського бізнесмена та підконтрольних йому комерційних структур загальною вартістю понад 1 млрд грн.
В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд Фото: unian.ua

Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.

У СБУ додають, що організацією, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

"Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Бізнесмен організував незаконний бізнес у Житомирській та Київській областях. Комерційні структури займались нелегальним видуботком піску та щебеню з ухилянням від сплати податків до бюджету України.

Отримані від реалізації надр фінанси виводились через офшорні компанії до рф та використовувались для особистого збагачення. Окрім цього, фінансувались окупаційні адміністрії АР Крим, "Л/ДНР". 

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24 06 2022 14:11
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