В Україні заблокували активи видобувних компаній російського бізнесмена на 1 мільярд
Про це повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та СБУ.
У СБУ додають, що організацією, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах, керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.
"Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Бізнесмен організував незаконний бізнес у Житомирській та Київській областях. Комерційні структури займались нелегальним видуботком піску та щебеню з ухилянням від сплати податків до бюджету України.
Отримані від реалізації надр фінанси виводились через офшорні компанії до рф та використовувались для особистого збагачення. Окрім цього, фінансувались окупаційні адміністрії АР Крим, "Л/ДНР".
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