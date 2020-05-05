В Україні зафіксовано 12697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 366 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 454 випадки; Волинська область — 343 випадки; Дніпропетровська область — 478 випадків; Донецька область — 83 випадки; Житомирська область — 448 випадків; Закарпатська область — 546 випадків; Запорізька область — 287 випадків; Івано-Франківська область — 1015 випадків; Кіровоградська область — 401 випадок; м. Київ — 1583 випадки; Київська область — 866 випадків; Львівська область — 514 випадків; Луганська область — 38 випадків; Миколаївська область — 163 випадки; Одеська область — 469 випадків; Полтавська область — 231 випадок; Рівненська область — 779 випадків; Сумська область — 112 випадків; Тернопільська область — 923 випадки; Харківська область — 377 випадків; Херсонська область — 142 випадки; Хмельницька область — 119 випадків; Чернівецька область — 1948 випадків; Черкаська область — 314 випадків; Чернігівська область — 64 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ України

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