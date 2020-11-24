В Україні зафіксовано 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 61 640 випадків;
Вінницька область – 15 658 випадків;
Волинська область – 22 221 випадок;
Дніпропетровська область – 30 606 випадків;
Донецька область – 20 498 випадків;
Житомирська область – 27 157 випадків;
Закарпатська область – 21 903 випадки;
Запорізька область – 25 242 випадки;
Івано-Франківська область – 32 826 випадків;
Київська область – 32 301 випадок;
Кіровоградська область – 4 455 випадків;
Луганська область – 5 719 випадків;
Львівська область – 42 050 випадків;
Миколаївська область – 15 745 випадків;
Одеська область – 38 766 випадків;
Полтавська область – 19 143 випадки;
Рівненська область – 28 461 випадок;
Сумська область – 23 896 випадків;
Тернопільська область – 26 051 випадок;
Харківська область – 51 992 випадки;
Херсонська область – 8 869 випадків;
Хмельницька область – 26 624 випадки;
Черкаська область – 19 038 випадків;
Чернівецька область – 31 710 випадків;
Чернігівська область – 15 405 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?