В Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 507 нових випадків.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 485 випадків; Волинська область — 393 випадки; Дніпропетровська область — 624 випадки; Донецька область — 89 випадків; Житомирська область — 468 випадків; Закарпатська область — 600 випадків; Запорізька область — 300 випадків; Івано-Франківська область — 1055 випадків; Кіровоградська область — 403 випадки; м. Київ — 1675 випадків; Київська область — 916 випадків; Львівська область — 595 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 171 випадок; Одеська область — 568 випадків; Полтавська область — 236 випадків; Рівненська область — 817 випадків; Сумська область — 131 випадок; Тернопільська область — 951 випадок; Харківська область — 448 випадків; Херсонська область — 146 випадків; Хмельницька область — 138 випадків; Чернівецька область — 2048 випадків; Черкаська область — 324 випадки; Чернігівська область — 68 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 року до Центру надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.

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