В Україні зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 751 випадок;

Волинська область - 635 випадків;

Дніпропетровська область - 843 випадки;

Донецька область - 131 випадок;

Житомирська область - 573 випадки;

Закарпатська область - 911 випадків;

Запорізька область - 385 випадків;

Івано-Франківська область - 1235 випадків;

Кіровоградська область - 445 випадків;

м. Київ - 2359 випадків;

Київська область - 1245 випадків;

Львівська область - 1098 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 263 випадки;

Одеська область - 784 випадки;

Полтавська область - 264 випадки;

Рівненська область - 1188 випадків;

Сумська область - 164 випадки;

Тернопільська область - 1081 випадок;

Харківська область - 816 випадків;

Херсонська область - 168 випадків;

Хмельницька область - 267 випадків;

Чернівецька область - 2742 випадки;

Черкаська область - 376 випадків;

Чернігівська область - 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ

Нагадаємо, що вчора в Україні було зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної хвороби