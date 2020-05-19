В Україні зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 751 випадок;
Волинська область - 635 випадків;
Дніпропетровська область - 843 випадки;
Донецька область - 131 випадок;
Житомирська область - 573 випадки;
Закарпатська область - 911 випадків;
Запорізька область - 385 випадків;
Івано-Франківська область - 1235 випадків;
Кіровоградська область - 445 випадків;
м. Київ - 2359 випадків;
Київська область - 1245 випадків;
Львівська область - 1098 випадків;
Луганська область - 42 випадки;
Миколаївська область - 263 випадки;
Одеська область - 784 випадки;
Полтавська область - 264 випадки;
Рівненська область - 1188 випадків;
Сумська область - 164 випадки;
Тернопільська область - 1081 випадок;
Харківська область - 816 випадків;
Херсонська область - 168 випадків;
Хмельницька область - 267 випадків;
Чернівецька область - 2742 випадки;
Черкаська область - 376 випадків;
Чернігівська область - 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ
Нагадаємо, що вчора в Україні було зафіксовано 18 616 випадків коронавірусної хвороби
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