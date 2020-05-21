В Україні зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 788 випадків;
Волинська область - 698 випадків;
Дніпропетровська область - 856 випадків;
Донецька область - 138 випадків;
Житомирська область - 589 випадків;
Закарпатська область - 964 випадки;
Запорізька область - 398 випадків;
Івано-Франківська область - 1257 випадків;
Кіровоградська область - 455 випадків;
м. Київ - 2475 випадків;
Київська область - 1316 випадків;
Львівська область - 1175 випадків;
Луганська область - 43 випадки;
Миколаївська область - 274 випадки;
Одеська область - 806 випадків;
Полтавська область - 266 випадків;
Рівненська область - 1287 випадків;
Сумська область - 165 випадків;
Тернопільська область - 1098 випадків;
Харківська область - 851 випадок;
Херсонська область - 173 випадки;
Хмельницька область - 294 випадки;
Чернівецька область - 2842 випадки;
Черкаська область - 381 випадок;
Чернігівська область - 117 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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