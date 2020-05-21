В Україні зафіксовано 19706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 476 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало

Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 788 випадків; Волинська область - 698 випадків; Дніпропетровська область - 856 випадків; Донецька область - 138 випадків; Житомирська область - 589 випадків; Закарпатська область - 964 випадки; Запорізька область - 398 випадків; Івано-Франківська область - 1257 випадків; Кіровоградська область - 455 випадків; м. Київ - 2475 випадків; Київська область - 1316 випадків; Львівська область - 1175 випадків; Луганська область - 43 випадки; Миколаївська область - 274 випадки; Одеська область - 806 випадків; Полтавська область - 266 випадків; Рівненська область - 1287 випадків; Сумська область - 165 випадків; Тернопільська область - 1098 випадків; Харківська область - 851 випадок; Херсонська область - 173 випадки; Хмельницька область - 294 випадки; Чернівецька область - 2842 випадки; Черкаська область - 381 випадок; Чернігівська область - 117 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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