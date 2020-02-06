В Україні зафіксовано 24 340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 1029 випадків;
Волинська область - 942 випадки;
Дніпропетровська область - 943 випадки;
Донецька область - 164 випадки;
Житомирська область - 776 випадків;
Закарпатська область - 1216 випадків;
Запорізька область - 450 випадків;
Івано-Франківська область - 1442 випадки;
Кіровоградська область - 516 випадків;
м. Київ - 3071 випадок;
Київська область - 1623 випадки;
Львівська область - 1734 випадки;
Луганська область - 47 випадків;
Миколаївська область - 294 випадки;
Одеська область - 896 випадків;
Полтавська область - 271 випадок;
Рівненська область - 1823 випадки;
Сумська область - 173 випадки;
Тернопільська область - 1180 випадків;
Харківська область - 1105 випадків;
Херсонська область - 178 випадків;
Хмельницька область - 458 випадків;
Чернівецька область - 3410 випадків;
Черкаська область - 411 випадків;
Чернігівська область - 188 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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