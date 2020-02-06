В Україні зафіксовано 24 340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 328 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 02 червня в Україні 24340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 727 летальних, 10078 пацієнтів одужало.

Фото: Офіційний Telegram канал Львів vs коронавірус

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1029 випадків; Волинська область - 942 випадки; Дніпропетровська область - 943 випадки; Донецька область - 164 випадки; Житомирська область - 776 випадків; Закарпатська область - 1216 випадків; Запорізька область - 450 випадків; Івано-Франківська область - 1442 випадки; Кіровоградська область - 516 випадків; м. Київ - 3071 випадок; Київська область - 1623 випадки; Львівська область - 1734 випадки; Луганська область - 47 випадків; Миколаївська область - 294 випадки; Одеська область - 896 випадків; Полтавська область - 271 випадок; Рівненська область - 1823 випадки; Сумська область - 173 випадки; Тернопільська область - 1180 випадків; Харківська область - 1105 випадків; Херсонська область - 178 випадків; Хмельницька область - 458 випадків; Чернівецька область - 3410 випадків; Черкаська область - 411 випадків; Чернігівська область - 188 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 червня 2020 року до Центру надійшло 749 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 60088 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

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