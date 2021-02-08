В Україні зафіксовано 265 нових випадків коронавірусу За минулу добу одужало - 176 осіб, летальних випадків - 4

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

Фото: Українська правда

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 62 випадки; Вінницька область - 21 випадок; Волинська область - 2 випадки; Дніпропетровська область - 9 випадків; Донецька область - 2 випадки; Житомирська область - 12 випадків; Івано-Франківська область - 1 випадок; Київська область - 5 випадків; Кіровоградська область - 1 випадок; Луганська область - 6 випадків; Львівська область - 12 випадків; Миколаївська область - 16 випадків; Одеська область - 30 випадків; Полтавська область - 2 випадки; Рівненська область - 4 випадки; Сумська область - 3 випадки; Тернопільська область - 30 випадків; Харківська область - 17 випадків; Херсонська область - 11 випадків; Хмельницька область - 4 випадки; Черкаська область - 1 випадок; Чернівецька область - 10 випадків; Чернігівська область - 4 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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