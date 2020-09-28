В Україні зафіксовано 2 671 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

28 вересня (станом на 9:00) в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок. Загалом проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 5974 (+74) Волинська обл — 7775 (+143) Дніпропетровська обл — 5351 (+66) Донецька обл — 3046 (+30) Житомирська обл — 5779 (+123) Закарпатська обл — 9654 (+22) Запорізька обл — 3773 (+110) Івано-Франківська обл — 13445 (+110) Кіровоградська обл — 1077 (+3) м. Київ — 22143 (+328) Київська обл — 8854 (+140) Львівська обл — 19916 (+132) Луганська обл — 979 (+5) Миколаївська обл — 3011 (+31) Одеська обл — 13079 (+203) Полтавська обл — 1972 (+62) Рівненська обл — 12145 (+113) Сумська обл — 3813 (+141) Тернопільська обл — 13139 (+153) Харківська обл — 17703 (+339) Херсонська обл — 1062 (+13) Хмельницька обл — 5747 (+125) Чернівецька обл — 14113 (+104) Черкаська обл — 3759 (+65) Чернігівська обл — 3996 (+36) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 вересня до Центру надійшло 2 576 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 266 768 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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