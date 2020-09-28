НОВИНИ28 вересня (станом на 9:00) в Україні 201 305 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 996 летальних, 88 453 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 2 671 новий випадок. Загалом проведено 2 226 508 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 571 пацієнт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксовано 2 671 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
Фото: Центр громадського здоров'я
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 5974 (+74)
Волинська обл — 7775 (+143)
Дніпропетровська обл — 5351 (+66)
Донецька обл — 3046 (+30)
Житомирська обл — 5779 (+123)
Закарпатська обл — 9654 (+22)
Запорізька обл — 3773 (+110)
Івано-Франківська обл — 13445 (+110)
Кіровоградська обл — 1077 (+3)
м. Київ — 22143 (+328)
Київська обл — 8854 (+140)
Львівська обл — 19916 (+132)
Луганська обл — 979 (+5)
Миколаївська обл — 3011 (+31)
Одеська обл — 13079 (+203)
Полтавська обл — 1972 (+62)
Рівненська обл — 12145 (+113)
Сумська обл — 3813 (+141)
Тернопільська обл — 13139 (+153)
Харківська обл — 17703 (+339)
Херсонська обл — 1062 (+13)
Хмельницька обл — 5747 (+125)
Чернівецька обл — 14113 (+104)
Черкаська обл — 3759 (+65)
Чернігівська обл — 3996 (+36)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 вересня до Центру надійшло 2 576 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 266 768 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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