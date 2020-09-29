В Україні зафіксовано 3 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

29 вересня (станом на 9:00) в Україні 204 932 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 3 627 нових випадків. Загалом проведено 2 250 676 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 797 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 6062 (+88) Волинська обл — 7911 (+136) Дніпропетровська обл — 5551 (+200) Донецька обл — 3132 (+86) Житомирська обл — 5826 (+47) Закарпатська обл — 9735 (+81) Запорізька обл — 3895 (+122) Івано-Франківська обл — 13577 (+132) Кіровоградська обл — 1090 (+13) м. Київ — 22559 (+416) Київська обл — 8996 (+142) Львівська обл — 20085 (+169) Луганська обл — 1000 (+21) Миколаївська обл — 3074 (+63) Одеська обл — 13350 (+271) Полтавська обл — 2107 (+135) Рівненська обл — 12302 (+157) Сумська обл — 4008 (+195) Тернопільська обл — 13303 (+164) Харківська обл — 18129 (+426) Херсонська обл — 1084 (+22) Хмельницька обл — 5896 (+149) Чернівецька обл — 14280 (+167) Черкаська обл — 3881 (+122) Чернігівська обл — 4099 (+103) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 вересня до Центру надійшло 3 910 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 270 678 повідомлень про підозру на COVID-19.



Дані з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_інфо"

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