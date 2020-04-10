В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 6716 (+162)
Волинська обл — 8591 (+136)
Дніпропетровська обл — 6931 (+212)
Донецька обл — 4187 (+323)
Житомирська обл — 6749 (+281)
Закарпатська обл — 10168 (+63)
Запорізька обл — 4507 (+106)
Івано-Франківська обл — 14232 (+139)
Кіровоградська обл — 1179 (+21)
м. Київ — 24450 (+407)
Київська обл — 9752 (+161)
Львівська обл — 21194 (+162)
Луганська обл — 1288 (+81)
Миколаївська обл — 3650 (+160)
Одеська обл — 14539 (+160)
Полтавська обл — 2812 (+85)
Рівненська обл — 13107 (+151)
Сумська обл — 5171 (+263)
Тернопільська обл — 14295 (+128)
Харківська обл — 20518 (+414)
Херсонська обл — 1427 (+87)
Хмельницька обл — 6801 (+154)
Чернівецька обл — 15123 (+157)
Черкаська обл — 4480 (+50)
Чернігівська обл — 4595 (+77)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 жовтня до Центру надійшло 4 076 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 293 492 повідомлення про підозру на COVID-19.
Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"
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