В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

4 жовтня (станом на 9:00) в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 397 летальних, 100 107 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 140 нових випадків. Загалом проведено 2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 6716 (+162) Волинська обл — 8591 (+136) Дніпропетровська обл — 6931 (+212) Донецька обл — 4187 (+323) Житомирська обл — 6749 (+281) Закарпатська обл — 10168 (+63) Запорізька обл — 4507 (+106) Івано-Франківська обл — 14232 (+139) Кіровоградська обл — 1179 (+21) м. Київ — 24450 (+407) Київська обл — 9752 (+161) Львівська обл — 21194 (+162) Луганська обл — 1288 (+81) Миколаївська обл — 3650 (+160) Одеська обл — 14539 (+160) Полтавська обл — 2812 (+85) Рівненська обл — 13107 (+151) Сумська обл — 5171 (+263) Тернопільська обл — 14295 (+128) Харківська обл — 20518 (+414) Херсонська обл — 1427 (+87) Хмельницька обл — 6801 (+154) Чернівецька обл — 15123 (+157) Черкаська обл — 4480 (+50) Чернігівська обл — 4595 (+77) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 жовтня до Центру надійшло 4 076 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 293 492 повідомлення про підозру на COVID-19. Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію