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В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

4 жовтня (станом на 9:00) в Україні 226 462 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, із них 4 397 летальних, 100 107 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 140 нових випадків. Загалом проведено 2 382 259 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 370 пацієнтів.
В Україні зафіксовано 4 140 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 6716 (+162)

Волинська обл — 8591 (+136)

Дніпропетровська обл — 6931 (+212)

Донецька обл — 4187 (+323)

Житомирська обл — 6749 (+281)

Закарпатська обл — 10168 (+63)

Запорізька обл — 4507 (+106)

Івано-Франківська обл — 14232 (+139)

Кіровоградська обл — 1179 (+21)

м. Київ — 24450 (+407)

Київська обл — 9752 (+161)

Львівська обл — 21194 (+162)

Луганська обл — 1288 (+81)

Миколаївська обл — 3650 (+160)

Одеська обл — 14539 (+160)

Полтавська обл — 2812 (+85)

Рівненська обл — 13107 (+151)

Сумська обл — 5171 (+263)

Тернопільська обл — 14295 (+128)

Харківська обл — 20518 (+414)

Херсонська обл — 1427 (+87)

Хмельницька обл — 6801 (+154)

Чернівецька обл — 15123 (+157)

Черкаська обл — 4480 (+50)

Чернігівська обл — 4595 (+77)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 жовтня до Центру надійшло 4 076 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 293 492 повідомлення про підозру на COVID-19.

Інформація з офіційного телеграм-каналу "Коронавірус_Інфо"

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04 10 2020 11:15
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