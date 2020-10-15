В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 7941 (+96)
Волинська обл — 10320 (+180)
Дніпропетровська обл — 9834 (+220)
Донецька обл — 6491 (+244)
Житомирська обл — 9130 (+269)
Закарпатська обл — 11305 (+136)
Запорізька обл — 6012 (+112)
Івано-Франківська обл — 15955 (+190)
Кіровоградська обл — 1440 (+44)
м. Київ — 28957 (+445)
Київська обл — 11978 (+227)
Львівська обл — 23806 (+332)
Луганська обл — 2125 (+110)
Миколаївська обл — 5207 (+155)
Одеська обл — 17511 (+162)
Полтавська обл — 5226 (+133)
Рівненська обл — 15186 (+160)
Сумська обл — 7983 (+271)
Тернопільська обл — 16700 (+222)
Харківська обл — 26913 (+651)
Херсонська обл — 2195 (+83)
Хмельницька обл — 9684 (+193)
Чернівецька обл — 17004 (+176)
Черкаська обл — 6157 (+110)
Чернігівська обл — 6179 (+141)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.
Повідомляє офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
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