В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

15 жовтня (станом на 9:00) в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних, 119 650 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 062 нових випадки. Загалом проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 7941 (+96) Волинська обл — 10320 (+180) Дніпропетровська обл — 9834 (+220) Донецька обл — 6491 (+244) Житомирська обл — 9130 (+269) Закарпатська обл — 11305 (+136) Запорізька обл — 6012 (+112) Івано-Франківська обл — 15955 (+190) Кіровоградська обл — 1440 (+44) м. Київ — 28957 (+445) Київська обл — 11978 (+227) Львівська обл — 23806 (+332) Луганська обл — 2125 (+110) Миколаївська обл — 5207 (+155) Одеська обл — 17511 (+162) Полтавська обл — 5226 (+133) Рівненська обл — 15186 (+160) Сумська обл — 7983 (+271) Тернопільська обл — 16700 (+222) Харківська обл — 26913 (+651) Херсонська обл — 2195 (+83) Хмельницька обл — 9684 (+193) Чернівецька обл — 17004 (+176) Черкаська обл — 6157 (+110) Чернігівська обл — 6179 (+141) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19. Повідомляє офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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