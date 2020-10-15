Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

15 жовтня (станом на 9:00) в Україні 281 239 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 302 летальних, 119 650 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 5 062 нових випадки. Загалом проведено 2 695 488 тестувань методом ПЛР. За добу одужав 951 пацієнт
В Україні зафіксовано 5 062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 7941 (+96)

Волинська обл — 10320 (+180)

Дніпропетровська обл — 9834 (+220)

Донецька обл — 6491 (+244)

Житомирська обл — 9130 (+269)

Закарпатська обл — 11305 (+136)

Запорізька обл — 6012 (+112)

Івано-Франківська обл — 15955 (+190)

Кіровоградська обл — 1440 (+44)

м. Київ — 28957 (+445)

Київська обл — 11978 (+227)

Львівська обл — 23806 (+332)

Луганська обл — 2125 (+110)

Миколаївська обл — 5207 (+155)

Одеська обл — 17511 (+162)

Полтавська обл — 5226 (+133)

Рівненська обл — 15186 (+160)

Сумська обл — 7983 (+271)

Тернопільська обл — 16700 (+222)

Харківська обл — 26913 (+651)

Херсонська обл — 2195 (+83)

Хмельницька обл — 9684 (+193)

Чернівецька обл — 17004 (+176)

Черкаська обл — 6157 (+110)

Чернігівська обл — 6179 (+141)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. Загалом з початку 2020 року зареєстровано 350 111 повідомлень про підозру на COVID-19.

Повідомляє офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 10 2020 11:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.