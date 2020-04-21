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В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: ЦГЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 338 випадків;

Волинська область — 174 випадки;

Дніпропетровська область — 122 випадки; 

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 270 випадків;

Закарпатська область — 205 випадків;

Запорізька область — 137 випадків;

Івано-Франківська область — 556 випадків;

Кіровоградська область — 247 випадків;

м. Київ — 892 випадки;

Київська область — 356 випадків;

Львівська область — 256 випадків; 

Луганська область — 25 випадків;

Миколаївська область — 41 випадок;

Одеська область — 146 випадків;

Полтавська область — 101 випадок;

Рівненська область — 341 випадок;

Сумська область — 84 випадки;

Тернопільська область — 435 випадків;

Харківська область — 77 випадків;

Херсонська область — 70 випадків;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 988 випадків;

Черкаська область — 186 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ

Нагадаємо, що вчора в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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21 04 2020 09:45
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