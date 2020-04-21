В Україні зафіксовано 6125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Фото: ЦГЗ

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 338 випадків; Волинська область — 174 випадки; Дніпропетровська область — 122 випадки; Донецька область — 16 випадків; Житомирська область — 270 випадків; Закарпатська область — 205 випадків; Запорізька область — 137 випадків; Івано-Франківська область — 556 випадків; Кіровоградська область — 247 випадків; м. Київ — 892 випадки; Київська область — 356 випадків; Львівська область — 256 випадків; Луганська область — 25 випадків; Миколаївська область — 41 випадок; Одеська область — 146 випадків; Полтавська область — 101 випадок; Рівненська область — 341 випадок; Сумська область — 84 випадки; Тернопільська область — 435 випадків; Харківська область — 77 випадків; Херсонська область — 70 випадків; Хмельницька область — 49 випадків; Чернівецька область — 988 випадків; Черкаська область — 186 випадків; Чернігівська область — 13 випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня 2020 року до Центру надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 18532 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ Нагадаємо, що вчора в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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