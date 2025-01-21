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ПОЛІТИКА

В Україні запрацювало спільне оборонне підприємство з німецьким концерном KNDS

21 січня 2025, 21:43
В Україні запрацювало спільне оборонне підприємство з німецьким концерном KNDS
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Воно спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки.

Оборонний концерн KNDS Deutschland офіційно відкрив спільне підприємство з одним з українських оборонних підприємств.

Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Підприємство спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, яку поставила компанія Силам оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще в 2022 році.

Зазначається, що робітники підприємства вже пройшли навчання в Німеччині. На об’єктах уже встановлені перші системи.

"Це має надзвичайно важливе значення для нашої обороноздатності - адже тепер техніка буде ремонтуватись швидше. А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань", – розповів Сметанін та додав, що робота спільного підприємства суттєво підтримає українську економіку інвестиціями та робочими місцями.

Німеччинавійнавійськова технікаоборонаконцернKNDS

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