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В Україні запрацював державний портал пошуку неповнолітніх "Діти війни"

В Україні запрацював державний портал пошуку неповнолітніх "Діти війни", створений за дорученням глави держави за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Національного інформаційного бюро, Офісу генерального прокурора, Офісу омбудсмена та Національної поліції.
В Україні запрацював державний портал пошуку неповнолітніх "Діти війни" Фото: з вільних джерел
"Інформаційна платформа "Діти війни" допомагатиме правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни… Це місце, де ви можете повідомити про зниклу дитину, про злочини проти дітей, якщо ви знайшли дитину, якщо вам відомо про факт депортації, про примусову зміну громадянства, про усиновлення", - повідомила уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.
 
Інформаційну платформу створено за підтримки спеціального проєкту уряду Канади.
 
Портал регулярно оновлюється правоохоронними органами та Національним інформаційним бюро і передбачає функцію зворотного зв'язку.
 
Станом на 1 серпня 693 дитини внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну були поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти і щонайменше 5 754 є примусово переміщеними та депортованими.
 
Водночас правоохоронні органи знайшли 4 039 дітей, які були в розшуку, 47 дітей вдалося повернути з депортації з території РФ.
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01 08 2022 13:32
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