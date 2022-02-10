В Україні запрацював "митний безвіз" - перші вантажі вже прямують через кордони
В Україні запрацювала конвенція про процедуру спільного транзиту (CCTP) або так званий "митний безвіз", в рамках якого вже прямують перші вантажі.
Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
"1 жовтня, для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом", – йдеться в повідомленні.
Перша транзитна декларація Т1 була відправлена 1 жовтня з Німеччини до України. Митники вже бачать її в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.
Україною також було оформлено першу транзиту декларацію на виїзд. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини. Наразі в системі також очікують прибуття товарів у митницю відправлення та інші декларації, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції.
Додається, що відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.
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