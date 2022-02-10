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В Україні запрацював "митний безвіз" - перші вантажі вже прямують через кордони

Перша транзитна декларація Т1 була відправлена 1 жовтня з Німеччини до України. Митники вже бачать її в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки

В Україні запрацювала конвенція про процедуру спільного транзиту (CCTP) або так званий "митний безвіз", в рамках якого вже прямують перші вантажі. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

"1 жовтня, для України набрали чинності положення Конвенції про процедуру спільного транзиту і для бізнесу відкрилась можливість міжнародного переміщення товарів з 35 іншими країнами-учасницями за одним транзитним документом", – йдеться в повідомленні. 

Перша транзитна декларація Т1 була відправлена 1 жовтня з Німеччини до України. Митники вже бачать її в електронній транзитній системі NCTS та очікують на прибуття вантажівки.

Україною також було оформлено першу транзиту декларацію на виїзд. За нею вантаж зараз прямує через Польщу до Німеччини. Наразі в системі також очікують прибуття товарів у митницю відправлення та інші декларації, за якими товари будуть поміщені під процедуру спільного транзиту та доставлені до митниць призначення на території країн-учасниць Конвенції.

Додається, що відповідно до "митного безвізу", для доставки вантажів з однієї країни в іншу подається єдиний транзитний документ: від митниці відправлення до митниці призначення. Це прискорює проходження митних формальностей на кордоні та зменшує відповідні витрати для підприємств.

Як повідомляв iPress, Україна та Європейський союз 5 вересня підписали угоди про співпрацю у цифровій, митній та економічній сферах.
 
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02 10 2022 13:43
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