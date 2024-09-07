В Україні запрацював Офіс протимінної діяльності ДСНС
07 вересня 2024, 14:57
Фото: Укрінформ
Він відповідатиме за планування, моніторинг і виконання завдань з розмінування.
7 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відкрив Офіс протимінної діяльності ДСНС України.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Цей орган відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування. Також офіс здійснює сертифікацію і контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.
За словами Клименка, лише за минулу добу, 6 вересня, сапери системи МВС обстежили понад 200 гектарів території і знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів.
"Це все відслідковують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі - кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо", - додав міністр.
Клименко вважає, що Офіс протимінної діяльності також допоможе ефективніше взаємодіяти з українцями у сфері мінної безпеки.