ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИМінцифра запускає освітній проект IT Generation для людей, які хочуть змінити професію та опанувати спеціальність в ІТ. Заявки на участь можна подати уже сьогодні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні запускають безкоштовне навчання в IT-сфері: стартував прийом заявок
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації.
Проект IT Generation
Це проект Мінцифри разом з партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та Львівським ІТ Кластером.
Операційна підтримка проекту здійснюється у співпраці з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та за технічної підтримки Проєкту ПРООН "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні".
Як подати заявку
- Обрати на сайті IT Generation школу та напрям.
- Зареєструватися на платформі Binance.
- Пройти верифікацію, щоб отримати Binance Account ID.
- Перейти на сайт школи та подти заявку на участь.
Далі потрібно дочекатися результатів відбору, який проведе школа. Прийом заявок триватиме два тижні, а першими учнями стануть близько 1 тисячі українців.
ІТ зараз в Україні активно розвивається та є однією з найзатребуваніших сфер, що постійно залучають нових працівників.
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08 08 2022 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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