В Україні запускають безкоштовне навчання в IT-сфері: стартував прийом заявок

Мінцифра запускає освітній проект IT Generation для людей, які хочуть змінити професію та опанувати спеціальність в ІТ. Заявки на участь можна подати уже сьогодні.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації. Проект IT Generation Це проект Мінцифри разом з партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та Львівським ІТ Кластером. Операційна підтримка проекту здійснюється у співпраці з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та за технічної підтримки Проєкту ПРООН "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні". Як подати заявку Обрати на сайті IT Generation школу та напрям. Зареєструватися на платформі Binance. Пройти верифікацію, щоб отримати Binance Account ID. Перейти на сайт школи та подти заявку на участь. Далі потрібно дочекатися результатів відбору, який проведе школа. Прийом заявок триватиме два тижні, а першими учнями стануть близько 1 тисячі українців. ІТ зараз в Україні активно розвивається та є однією з найзатребуваніших сфер, що постійно залучають нових працівників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію