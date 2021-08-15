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В Україні зареєстрували 6,5 тисячі земельних угод, – Шмигаль

Встановлено механізм надання бюджетної субсидії виробникам гречки до 5000 грн за один гектар
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів. Кількість зареєстрованих угод перевищила 6,5 тисяч.
В Україні зареєстрували 6,5 тисячі земельних угод, – Шмигаль Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це глава уряду написав у Фейсбуці, коментуючи економічні підсумки тижня.

"Ринок землі продовжує функціонувати в штатному режимі, спокійно і без конфліктів. Кількість зареєстрованих угод вже перевищила 6,5 тисяч. Кожен може реалізувати право вільно розпоряджатися землею, і все більша кількість укладених угод є свідченням, що ринок є дієвим, прозорим та працює на користь українських громадян", - відзначив Шмигаль.

Прем'єр також нагадав, що уряд ухвалив два важливі документи, які створюють додаткові інструменти підтримки невеликих фермерських господарств. Перший механізм передбачає відшкодування фермерам втрат внаслідок можливого пошкодження посівів. "Наприклад, якщо фермер через посуху втратив значну частину посівів озимих або зернових культур, то він зможе отримати державну підтримку в розмірі 4700 грн за один гектар. Це захистить малих фермерів від непередбачуваних надзвичайних ситуацій. Відповідна програма поширюватиметься на господарства, які мають в обробітку до 50 гектарів", - зазначив Шмигаль.

Він також нагадав, що встановлено механізм надання бюджетної субсидії виробникам гречки до 5000 грн за один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем. "Відповідна програма покликана збільшити потенціал до виробництва гречки для забезпечення внутрішнього споживання, так і в перспективі збільшити експортний потенціал", - вважає прем'єр-міністр.

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15 08 2021 15:54
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