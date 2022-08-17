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В Україні завершується криза пального - Кабмін

Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля
Заступник міністра економіки Денис Кудін стверджує, що в Україні подолано дефіцит пального.
В Україні завершується криза пального - Кабмін Фото: avtoblog.ua
Про це повідомляє Кориспондент.
 
"Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля", - заявив він.
 
Завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни йдуть униз. На їхнє зниження, за словами Кудіна, також впливає зниження цін на нафту.
 
"Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", - сказав він.
 
Побоювання щодо зростання ціни на пальне через повернення акцизу не виправдаються.
 
Зазначимо, що парламент учора не підтримав ініціативу Кабміну щодо повернення акцизного збору на пальне.
 
Уряд пропонує частково повернути акциз на пальне на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно.
 
Нагадаємо, що на початку літа Україна зіткнулася з великим дефіцитом пального через знищення нафтобаз.
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17 08 2022 17:11
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