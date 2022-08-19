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В Україні зібрано понад 23 млн т зерна

Ольга
Матарикіна
Лідерами збору є Миколаївська та Одеська області
В Україні зібрано понад 23 млн т зерна Фото: з вільного доступу
 "Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч. ", - повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
 
 
За даними Мінагрополітики, аграрії вже намолотили: пшениці -  17,4 млн т, ячменю - 5,3 млн т, гороху -  243,7 тис. т, проса - 7,7 тис. тонн. 
 
 
Пшениці зібрано 91%, ячменю - 96 %, гороху - 97 %, озимого ріпаку - 98 %.
 
 
Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область - 86 %, Одеська - 85%, Волинська та Дніпропетровська - 70 %, Кіровоградська - 60 %.
 
 
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 62,0 ц/га.
 
 
Аграрії Миколаївщини та Закарпаття завершили збирання культур ранньої групи.
 
 
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини,Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,0 млн т зерна, а Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили більше 1 млн т зерна кожна.
 
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19 08 2022 20:40
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