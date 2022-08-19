В Україні зібрано понад 23 млн т зерна

Лідерами збору є Миколаївська та Одеська області

"Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч. ", - повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

За даними Мінагрополітики, аграрії вже намолотили: пшениці - 17,4 млн т, ячменю - 5,3 млн т, гороху - 243,7 тис. т, проса - 7,7 тис. тонн.

Пшениці зібрано 91%, ячменю - 96 %, гороху - 97 %, озимого ріпаку - 98 %.

Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область - 86 %, Одеська - 85%, Волинська та Дніпропетровська - 70 %, Кіровоградська - 60 %.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 62,0 ц/га.

Аграрії Миколаївщини та Закарпаття завершили збирання культур ранньої групи.

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини,Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,0 млн т зерна, а Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили більше 1 млн т зерна кожна.