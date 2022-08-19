НОВИНИЛідерами збору є Миколаївська та Одеська областіПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зібрано понад 23 млн т зерна
Фото: з вільного доступу
"Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 6,1 млн га (55 %) при врожайності 38,2 ц/га. Намолочено 23,4 млн тонн зерна, у т. ч. ", - повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За даними Мінагрополітики, аграрії вже намолотили: пшениці - 17,4 млн т, ячменю - 5,3 млн т, гороху - 243,7 тис. т, проса - 7,7 тис. тонн.
Пшениці зібрано 91%, ячменю - 96 %, гороху - 97 %, озимого ріпаку - 98 %.
Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область - 86 %, Одеська - 85%, Волинська та Дніпропетровська - 70 %, Кіровоградська - 60 %.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини - 62,0 ц/га.
Аграрії Миколаївщини та Закарпаття завершили збирання культур ранньої групи.
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини,Кіровоградщини та Одещини намолотили більше 2,0 млн т зерна, а Вінниччини, Волинщини, Київщини, Миколаївщини, Полтавщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини намолотили більше 1 млн т зерна кожна.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2022 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок