В Україні змінились критерії для бронювання

Відтепер усі, хто мають відстрочки, зможуть до 28 лютого перейти на них.

Кабінет міністрів оновив критерії бронювання від мобілізації та критерії для отримання критичності підприємствами.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі за результатами засідання уряду.

"Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", - йдеться в дописі.

Він також додав, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

За словами прем’єра, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників.

Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання.

"Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям", - написав він.

Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання.

Новий порядок почне діяти з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.