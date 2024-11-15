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В Україні змінились критерії для бронювання

15 листопада 2024, 15:24
В Україні змінились критерії для бронювання
Фото: milnavigator.com
Відтепер усі, хто мають відстрочки, зможуть до 28 лютого перейти на них.

Кабінет міністрів оновив критерії бронювання від мобілізації та критерії для отримання критичності підприємствами. 

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі за результатами засідання уряду.

"Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", - йдеться в дописі. 

Він також додав, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

За словами прем’єра, для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. 

Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання.

"Усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через Дію. Відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям", - написав він. 

Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи. Необхідно дати вичерпні відповіді на всі запитання. 

Новий порядок почне діяти з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

 
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