В Україні зняли соціальну рекламу про гендерну рівність
Відео розповідає про різні пари, в яких чоловіки й жінки працюють на посадах, що традиційно вважаються "не чоловічими" або "не жіночими".
"Це надважливий продукт, який має на меті позбавлення не тільки нерівності в оплаті праці, але й позбавлення гендерно зумовлених стереотипів. Ще в дитинстві я почула вислів “За кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка”. Начебто нічого поганого в цьому немає, але кожна жінка також має право на те, щоб реалізувати свою велич, якщо у неї є потенціал", – коментує перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.
Вона зазначила, що через Національну раду з питань телебачення та радіомовлення роликам буде надано статус соціальної реклами, вони будуть запропоновані телеканалам, також буде рекомендовано демонструвати їх перед показом кінофільмів у кінотеатрах.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях".
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