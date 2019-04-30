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В Україні зняли соціальну рекламу про гендерну рівність

Мама електрикиня, а тато флорист: в Україні випустили соціальну рекламу про гендерну рівність
Міністерство інформаційної політики України представило серію відеороликів про гендерну рівність та протидію стереотипам в професійній діяльності. Адже жінки та чоловіки мають право на рівну оплату праці та свободу у виборі професії.
В Україні зняли соціальну рекламу про гендерну рівність Фото: з вільних джерел

Відео розповідає про різні пари, в яких чоловіки й жінки працюють на посадах, що традиційно вважаються "не чоловічими" або "не жіночими".

"Це надважливий продукт, який має на меті позбавлення не тільки нерівності в оплаті праці, але й позбавлення гендерно зумовлених стереотипів. Ще в дитинстві я почула вислів “За кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка”. Начебто нічого поганого в цьому немає, але кожна жінка також має право на те, щоб реалізувати свою велич, якщо у неї є потенціал", – коментує перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що через Національну раду з питань телебачення та радіомовлення роликам буде надано статус соціальної реклами, вони будуть запропоновані телеканалам, також буде рекомендовано демонструвати їх перед показом кінофільмів у кінотеатрах.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях".

 
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30 04 2019 13:30
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