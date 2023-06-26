В Україні зросла кількість поранених через війну дітей – Офіс генпрокурора

В Україні внаслідок розпочатої росією повномасштабної війни постраждала 1521 дитина.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"25 червня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Красногорівка Донецької області поранено 14-річну дівчину", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Сьогодні також Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у місті Південному Харківського району 7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув – у дитини чисельні ушкодження. Хлопчик госпіталізований.