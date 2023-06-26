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В Україні зросла кількість поранених через війну дітей – Офіс генпрокурора

26 червня 2023, 16:23
В Україні зросла кількість поранених через війну дітей – Офіс генпрокурора
Фото:evening-kazan.ru
За офіційною інформацією, 490 дітей на сьогодні загинули та понад 1031 дитина поранень різного ступеня тяжкості.

В Україні внаслідок розпочатої росією повномасштабної війни постраждала 1521 дитина.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"25 червня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Красногорівка Донецької області поранено 14-річну дівчину", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що ці цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Сьогодні також Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у місті Південному Харківського району 7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Під час удару об стіну цей предмет вибухнув – у дитини чисельні ушкодження. Хлопчик госпіталізований.

 

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