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В Україні звучатимуть нові сигнали повітряної тривоги

Ольга
Матарикіна
Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.
В Україні звучатимуть нові сигнали повітряної тривоги Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram. 
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Нагадаємо: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
 
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22 08 2022 08:06
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