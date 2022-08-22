В Україні звучатимуть нові сигнали повітряної тривоги Ольга

Матарикіна

Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram. Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Нагадаємо: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

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