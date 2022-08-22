НОВИНИЧерез загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні звучатимуть нові сигнали повітряної тривоги
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Telegram.
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Нагадаємо: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
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22 08 2022 08:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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