НОВИНИЯкщо українцям загрожуватиме хімічна небезпека, у чат-боті будуть інструкції, як швидко і правильно реагуватиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні з’явився чат-бот на випадок хімічної аварії чи атаки
Фото: Мінохорони здоров'я України
В Україні з’явився Telegram-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти" на випадок хімічної атаки або техногенної аварії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
Чат-бот допоможе:
- дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти
- виявити ознаки хімічної атаки
- отримати алгоритм дій у разі небезпеки
- проконтролювати стан домашньої аптечки
Його розробили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.
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01 09 2022 21:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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