В Україні з’явився чат-бот на випадок хімічної аварії чи атаки

Якщо українцям загрожуватиме хімічна небезпека, у чат-боті будуть інструкції, як швидко і правильно реагувати

В Україні з’явився Telegram-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти" на випадок хімічної атаки або техногенної аварії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Чат-бот допоможе:

- дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти

- виявити ознаки хімічної атаки

- отримати алгоритм дій у разі небезпеки

- проконтролювати стан домашньої аптечки

Його розробили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.