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В Україні з’явився чат-бот на випадок хімічної аварії чи атаки

Ольга
Матарикіна
Якщо українцям загрожуватиме хімічна небезпека, у чат-боті будуть інструкції, як швидко і правильно реагувати
В Україні з’явився чат-бот на випадок хімічної аварії чи атаки Фото: Мінохорони здоров'я України

В Україні з’явився Telegram-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти" на випадок хімічної атаки або техногенної аварії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Чат-бот допоможе:
- дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти
- виявити ознаки хімічної атаки
- отримати алгоритм дій у разі небезпеки
- проконтролювати стан домашньої аптечки
 
Його розробили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки. 
 
 
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01 09 2022 21:11
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